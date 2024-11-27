Знал слабые места. Милиция задержала подозреваемого в кражах из терминалов

В Иссык-Атинском районе задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в серии краж денег из платежных терминалов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области.

9 ноября примерно в 7.30 в одном из супермаркетов села Новопокровка неизвестный похитил из платежного терминала 340 тысяч 633 сома. Об этом сообщили в милицию. Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР. С аналогичными заявлениями в ОВД Иссык-Атинского района обратились еще двое. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 30-летний А.К., которого водворили в СИЗО. Следствие продолжается.

Установлено, что мужчина имел опыт работы с платежными терминалами и знал, что у них есть слабые места, то есть специальные технические отверстия в конструкции, при помощи которых можно вскрыть терминал.