В Кызыл-Кие толпа подростков избила четырех сверстников

В Кызыл-Кие Баткенской области толпа подростков избила четырех сверстников. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

Инцидент произошел 23 ноября примерно в 23.30 у рынка. Четверо 17-летних парней шли по улице Асаналиева, к ним пристала толпа. На кадрах видно, как один начал бить проводившего парня, после завязалась драка.

В УВД Баткенской области рассказали, что по факту возбуждено дело. Родители пострадавших обратились с заявлением в милицию. Задержаны 12 местных жителей — все несовершеннолетние.

Следствие продолжается.