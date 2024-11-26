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Происшествия

В Кызыл-Кие толпа подростков избила четырех сверстников

В Кызыл-Кие Баткенской области толпа подростков избила четырех сверстников. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

Инцидент произошел 23 ноября примерно в 23.30 у рынка. Четверо 17-летних парней шли по улице Асаналиева, к ним пристала толпа. На кадрах видно, как один начал бить проводившего парня, после завязалась драка.


В УВД Баткенской области рассказали 24.kg, что по факту возбуждено дело. Родители пострадавших обратились с заявлением в милицию. Задержаны 12 местных жителей — все несовершеннолетние.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312335/
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