Мошенник оформил на бишкекчанку кредит на 350 тысяч сомов, его нашли

В Следственную службу МВД с заявлением обратилась жительница Бишкека с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в мае 2024 года, позвонив и представившись работниками различных банков, обманным путем оформили онлайн-кредит на ее имя размером 350 тысяч сомов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-следственных работ установлен и доставлен в следственные органы гражданин Российской Федерации О.Х. 1998 года рождения, уроженец Ошской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По имеющимся данным, он прибыл в Кыргызстан в апреле 2024 года якобы навеcтить родственников. По данным МВД, он причастен к мошенническим действиям, которые совершались в мае 2024 года. Сразу же после прибытия он попросил и открыл банковские карты на имя родственников, друзей, знакомых, являющихся гражданами Кыргызстана. Таким образом он использовал банковские карты, зарегистрированные на чужие имена.

На эти банковские карты перечислялись денежные средства обманутых граждан. Похищенные деньги обналичивались и переводились на другие счета.

«Отметим, что в мае неизвестные лица совершали звонки гражданам, представляясь банковскими сотрудниками и предлагали помощь или защитить сбережения. Злоумышленники использовали функцию трансляции экрана смартфона, чтобы похищать деньги. Используя разные способы обмана посредством телефонных звонков, мошенники преследовали цель украсть деньги со счетов граждан или оформить онлайн-кредит для последующего перевода.

Одной из потерпевших является жительница города Бишкек, которой звонили мошенники, представившись работниками двух отечественных банков, и обманным путем оформили на нее онлайн- кредит на 350 тысяч сомов. Более того, ранее, летом текущего года, гражданин О.Х. задерживался органами внутренних дел по трем фактам совершения аналогичных преступных деяний — телефонного мошенничества с причинением ущерба потерпевшим гражданам. Однако после завершения расследования и передачи материалов в суд потерпевшие отказались от поддержания частного и частнопубличного обвинения. В связи с этим дело было прекращено за примирением сторон», — говорится в сообщении.

По данным ГУУР, О.Х. предположительно мог совершать противоправные мошеннические действия в составе организованной группы. Установлен один из знакомых подозреваемого лица, который помогал открывать банковские карты и регулярно получал от него в качестве вознаграждения денежные средства в сумме от 3 тысяч до 5 тысяч сомов.

О.Х задержан и водворен в ИВС ГУВД. 22 ноября 2024 года решением Первомайского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ГУУР МВД предупреждает, что использовать банковскую карточку вправе только ее держатель, передавать карты чужим лицам в пользование и тем более использовать карточку другим лицам запрещается. Пособники банковских мошенников могут понести уголовное наказание.

Милиция обращает внимание на ряд признаков обмана: мошенники обычно переходят непосредственно к разговору о способе оплаты, просят назвать полные реквизиты банковской карты, срок действия и CVC-код, просят сообщить различные коды, которые придут к вам на мобильный телефон. Гражданам следует быть бдительными, чтобы не попасть под влияние мошенников, они легко входят в доверие, предлагая те или иные услуги, обманным путем выманивают деньги, предостерегает МВД.