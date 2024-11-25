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Близ Бишкека незаконно приватизировано 300 гектаров земли с соцобъектами

Спецслужбы выявили факты незаконной приватизации земельных наделов и имущественного комплекса на территории Кара-Жыгачского аыйльного округа Аламединского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

«Установлено, что в рамках приватизации имущества винсовхоза Ала-Тоо, куда входят сельскохозяйственные угодья, производственные и социальные объекты, отдельными должностными лицами в нарушение земельного законодательств незаконно переданы в собственность Ю.Б.К. и членам его семьи более 300 гектаров земли на окраине Бишкека. Из-за этого в местности фактически отсутствуют земли для расширения населенных пунктов, жители села Кара-Жыгач Аламединского района и села Кок-Жар столицы лишены доступа к артезианской воде и пастбищным угодьям», — говорится в сообщении.

В ГКНБ возбудили дело по статье «Коррупция» УК КР, в рамках которого задержаны и заключены под стражу двое членов семейства Ю.Ч.К. и Ю.Б.К. В рамках оперативно-следственных мероприятий устанавливаются другие лица, которые причастны к выявленным фактам незаконного отчуждения и завладения государственным имуществом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312216/
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