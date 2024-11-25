В ОАЭ арестовали трех граждан Узбекистана, подозреваемых в убийстве раввина

В Объединенных Арабских Эмиратах арестовали трех граждан Узбекистана, подозреваемых в убийстве израильского раввина Цви Когана, имеющего гражданство Молдовы. Об этом сообщает Би-би-си.

В заявлении МВД ОАЭ говорится, что двум арестованным по 28 лет, третьему — 33 года. В соцсети X министерства опубликованы их фотографии с закрытыми лицами. Агентство Reuters обращает внимание, что правоохранители пока не сообщали, были ли предъявлены обвинения этим мужчинам.

Цви Коган, 28-летний раввин, был найден мертвым 24 ноября 2024 года после того, как пропал без вести 21 ноября. Он проживал в ОАЭ и также имел гражданство Молдовы. МИД и МВД ОАЭ в своих заявлениях о расследовании исчезновения Когана называют его исключительно гражданином Молдовы.

Коган работал с движением «Хабад», занимаясь поддержкой еврейской общины в стране. В Дубае управлял кошерным продуктовым магазином, передает агентство Associated Press.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство «антисемитским террористическим актом».



Власти ОАЭ продолжают расследование, не раскрывая подробностей о мотивах преступления.