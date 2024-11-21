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Кыргызстанцу грозит два года тюрьмы в России за обман пенсионерки

В городе Ухте осудили кыргызстанца за хищение у пенсионерки 2 тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми в «ВКонтакте».

По ее данным, в декабре 2023 года 25-летний гражданин Кыргызстана, временно зарегистрированный в Москве, стал работать с группой, которая похищала у пожилых по всей России деньги. Они использовали известную схему: звонили пенсионерам и сообщали им, что их близкие стали виновниками ДТП, и предлагали заплатить за освобождение от уголовной ответственности.

Пенсионерка передала курьеру-иностранцу, представившемуся сотрудником прокуратуры, более 2тысяч евро, ранее подаренные дочерью.

Ухтинский городской суд признал гражданина Кыргызстана виновным в мошенничестве. На суде он признал вину частично, отрицая вступление в организованную преступную группу.

Во время предварительного расследования и судебного разбирательства родственники молодого человека полностью возместили потерпевшей причиненный вред, подсудимый заявил о раскаянии, принес извинения потерпевшей, что суд признал смягчающими обстоятельствами.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311864/
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