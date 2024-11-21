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В Джалал-Абаде задержан наркоторговец. Продал милиционерам марихуану

Наркоборцы задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и торговле наркотиков, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР. 

Оперативники СБНОН МВД КР получили информацию о том, что житель Токтогульского района Джалал-Абадской области продает наркотики. Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Наркоборцы несколько раз провели контрольный закуп у подозреваемого, после чего задержали его. Им оказался 30-летний К.уулу Ж., житель Токтогульского района Джалал-Абадской области. Назначена судебно-химическая экспертиза, которая показала, что изъятыми при задержании веществами являются гашиш и марихуана. Мужчину водворили в ИВС. Следствие продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311852/
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