В Джалал-Абаде задержан наркоторговец. Продал милиционерам марихуану

Наркоборцы задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и торговле наркотиков, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Оперативники СБНОН МВД КР получили информацию о том, что житель Токтогульского района Джалал-Абадской области продает наркотики. Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Наркоборцы несколько раз провели контрольный закуп у подозреваемого, после чего задержали его. Им оказался 30-летний К.уулу Ж., житель Токтогульского района Джалал-Абадской области. Назначена судебно-химическая экспертиза, которая показала, что изъятыми при задержании веществами являются гашиш и марихуана. Мужчину водворили в ИВС. Следствие продолжается.