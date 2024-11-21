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В городе Ош в ходе ссоры женщина задушила подругу шнурком от спортивных штанов

В Оше в ходе ссоры женщина задушила подругу шнурком от спортивных штанов. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

По данным пресс-службы УВД города, в милицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов на улице Масалиева обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В ходе следственных мероприятий установлено, что погибшей оказалась 36-летняя С.А. из Кызыл-Кии Баткенской области.

«Женщина выпивала вместе с подругой. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемая предположительно задушила С.А. шнурком от спортивных штанов», — сказали в ведомстве.

Подозреваемую задержали и водворили в ИВС. По факту проводится следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311791/
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