В городе Ош в ходе ссоры женщина задушила подругу шнурком от спортивных штанов

В Оше в ходе ссоры женщина задушила подругу шнурком от спортивных штанов. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

По данным пресс-службы УВД города, в милицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов на улице Масалиева обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В ходе следственных мероприятий установлено, что погибшей оказалась 36-летняя С.А. из Кызыл-Кии Баткенской области.

«Женщина выпивала вместе с подругой. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемая предположительно задушила С.А. шнурком от спортивных штанов», — сказали в ведомстве.

Подозреваемую задержали и водворили в ИВС. По факту проводится следствие.