В Бишкеке из адаптационного центра сбежал подросток. Его ищут уже неделю

В Бишкеке из центра социальной адаптации детей сбежал 15-летний Демьян Кононенко. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

14 ноября в милицию обратилась М.К. с просьбой оказать содействие в поиске Демьяна Кононенко, 2009 года рождения, который в указанный день примерно в 10.00 сбежал из центра социальной адаптации детей «Ак-Ниет» на улице Курчатова. По настоящее время его местонахождение неизвестно.

Правоохранители зарегистрировали факт в Журнале учета информации и начали поиски подростка.

165 сантиметров

Приметы: рост 160-, худощавого телосложения, волосы короткие темного цвета, глаза карие. Был одет в спортивный костюм черного цвета, на ногах черные кроссовки.

Милиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Демьяна Кононенко, сообщить по следующим номерам телефонов: 0312352947, 0312352605, 0700860909, 0777869797, 0773909465 или 102.