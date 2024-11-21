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Происшествия

Женщина арендовала жилье на улице Абдрахманова и открыла притон. Она задержана

В УВД Бишкека поступила информация о предоставлении интимных услуг в одной из многоэтажек на улице Абдрахманова. Сотрудники милиции и представители мэрии, обслуживающие административный район, выехали по адресу, где убедились в том, что факт предоставления интимных услуг был подтвержден, сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

пресс-службы Первомайского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Первомайского РУВД Бишкека

В ходе расследования девушки, оказывавшие интимные услуги, сообщили, что женщина по имени Ш. арендовала квартиру и создала условия для занятия проституцией, при этом часть заработанных средств она забирала себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Содействие проституции» УК КР.

В ходе оперативных мероприятий установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 38-летняя С.Ш., которая задержана и водворена в ИВС.

Ведется дальнейшее расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311776/
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