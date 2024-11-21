Мошенники в соцсетях предлагают купить права в обход госорганов: комментарий МВД

Осенью 2024 года оперативники Главного управления уголовного розыска МВД обратили внимание на распространяемые в социальных сетях объявления, в которых неизвестные предлагали гражданам приобрести водительские права без участия государственных организаций — уполномоченных органов по их выдаче. Указывалось, что изготовленные в короткие сроки документы позволят их обладателям ездить свободно, при этом они за свои услуги просили оплату в зависимости от категории водительских прав. Цена «услуги» варьировалась от 7 тысяч до 20 тысяч сомов. Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве.

В соцсетях также были размещены фото паспортов с лицами граждан, которые якобы уже приобрели водительские удостоверения.

Оперативники выяснили, что эти документы их владельцы ранее потеряли.

В УВД Ленинского района Бишкека возбудили уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Личность пользователя соцсетей, распространяющего подобную информацию, была установлена. Ею оказалась гражданка 2007 года рождения, проживающая в столице. Как выяснилось, с целью привлечения внимания большого круга и увеличения потока потенциальных клиентов мошенники стали обращаться к активным пользователям, предлагая распространить свою рекламу.

Девушка сообщила, что в октябре с ней связался парень, который предложил запустить рекламу его публикаций — предложения купить водительские удостоверения. При этом за каждую публикацию он платил ей по 5 тысяч сомов.

Фото пресс-службы МВД

Затем сотрудники ГУУР установили владельца аккаунта в Telegram, распространявшего подобные сообщения. Им оказался гражданин Т. у. У., 2005 года рождения, житель Чуйской области, студент одного из столичных вузов. Его доставили в милицию для следственных действий.

По данному факту проводятся расследование, а также дополнительные следственно-оперативные мероприятия для установления потерпевших.

МВД предупреждает: распространяемые в социальных сетях объявления и предложения о якобы содействии в получении водительских прав без прохождения экзаменов являются незаконными. Часто мошенники, пользуясь доверчивостью граждан, получают предоплату, а потом исчезают.

Информация и реклама в соцсетях о выдаче водительских удостоверений с внесением данных в базу ГУОБДД — это обман.

ГУУР призывает активных пользователей соцсетей, называющих себя блогерами, быть внимательными и не соглашаться на сомнительные предложения и рекламу. Любая информация о подозрительных схемах должна быть незамедлительно передана в органы внутренних дел.