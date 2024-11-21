11:05
USD 8.65
EUR 91.43
RUB 0.87
Происшествия

Мошенники в соцсетях предлагают купить права в обход госорганов: комментарий МВД

Осенью 2024 года оперативники Главного управления уголовного розыска МВД обратили внимание на распространяемые в социальных сетях объявления, в которых неизвестные предлагали гражданам приобрести водительские права без участия государственных организаций — уполномоченных органов по их выдаче. Указывалось, что изготовленные в короткие сроки документы позволят их обладателям ездить свободно, при этом они за свои услуги просили оплату в зависимости от категории водительских прав. Цена «услуги» варьировалась от 7 тысяч до 20 тысяч сомов. Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве.

В соцсетях также были размещены фото паспортов с лицами граждан, которые якобы уже приобрели водительские удостоверения.

Оперативники выяснили, что эти документы их владельцы ранее потеряли.

В УВД Ленинского района Бишкека возбудили уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Личность пользователя соцсетей, распространяющего подобную информацию, была установлена. Ею оказалась гражданка 2007 года рождения, проживающая в столице. Как выяснилось, с целью привлечения внимания большого круга и увеличения потока потенциальных клиентов мошенники стали обращаться к активным пользователям, предлагая распространить свою рекламу.

Девушка сообщила, что в октябре с ней связался парень, который предложил запустить рекламу его публикаций — предложения купить водительские удостоверения. При этом за каждую публикацию он платил ей по 5 тысяч сомов.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Затем сотрудники ГУУР установили владельца аккаунта в Telegram, распространявшего подобные сообщения. Им оказался гражданин Т. у. У., 2005 года рождения, житель Чуйской области, студент одного из столичных вузов. Его доставили в милицию для следственных действий.

По данному факту проводятся расследование, а также дополнительные следственно-оперативные мероприятия для установления потерпевших.

МВД предупреждает: распространяемые в социальных сетях объявления и предложения о якобы содействии в получении водительских прав без прохождения экзаменов являются незаконными. Часто мошенники, пользуясь доверчивостью граждан, получают предоплату, а потом исчезают.

Информация и реклама в соцсетях о выдаче водительских удостоверений с внесением данных в базу ГУОБДД — это обман.

ГУУР призывает активных пользователей соцсетей, называющих себя блогерами, быть внимательными и не соглашаться на сомнительные предложения и рекламу. Любая информация о подозрительных схемах должна быть незамедлительно передана в органы внутренних дел.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311773/
просмотров: 551
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенники активно мониторят соцсети, чтобы получить персональные данные
Осторожно, мошенники! Защищать свои персональные данные призвал чиновник
Лжепредставители Красного креста обманули пенсионера и забрали у него деньги
В Кыргызстане внедрили онлайн-трансляцию теоретического экзамена по вождению
Осторожно, мошенники! Госипотечная компания обратилась к кыргызстанцам
В Кыргызстане не будут пересматривать вопросы теоретического экзамена на права
Облегчить экзамены для получения водительских прав предлагает депутат
Госагентство по регистрации транспорта запустило горячую линию
Нацбанк Кыргызстана предупреждает о распространении фейковых уведомлений
В Кыргызстане ввели онлайн-трансляцию экзаменов на получение водительских прав
Популярные новости
Эмиля Жамгырчиева вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ из-за встречи с&nbsp;Тилекматом Куреновым Эмиля Жамгырчиева вызвали на допрос в ГКНБ из-за встречи с Тилекматом Куреновым
В&nbsp;Джалал-Абаде сбили сотрудницу Налоговой службы, у&nbsp;нее осталось трое детей В Джалал-Абаде сбили сотрудницу Налоговой службы, у нее осталось трое детей
ВСУ нанесли первый удар баллистическими ракетами ATACMS по&nbsp;российской территории ВСУ нанесли первый удар баллистическими ракетами ATACMS по российской территории
Кыргызстанец жалуется на&nbsp;бездействие милиции. Он&nbsp;стал жертвой мошенника Кыргызстанец жалуется на бездействие милиции. Он стал жертвой мошенника
Бизнес
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
Обращайтесь в&nbsp;поддержку&nbsp;О! онлайн круглосуточно, без ожидания на&nbsp;линии Обращайтесь в поддержку О! онлайн круглосуточно, без ожидания на линии
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
21 ноября, четверг
11:04
В городе Ош в ходе ссоры женщина задушила подругу шнурком от спортивных штанов В городе Ош в ходе ссоры женщина задушила подругу шнурк...
11:03
Военная прокуратура начала проверку по заявлению Имамидина Ташова о пытках
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 ноября
10:52
Пробки в Бишкеке. Депутат просит отремонтировать объездную дорогу
10:51
В Бишкеке из адаптационного центра сбежал подросток. Его ищут уже неделю