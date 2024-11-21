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Происшествия

В Кара-Балте обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями, подозреваемый задержан

В Кара-Балте обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями, подозреваемый задержан. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По данным ведомства, возле дома № 95 на улице Оторбаева обнаружили труп 49-летнего О.А. с тремя ножевыми ранениями в области груди. В тот же день в ОВД Жайылского района поступило сообщение из местной больницы о госпитализации 29-летнего М.А. с ножевыми ранениями.

Оба инцидента зарегистрированы в районном отделе милиции. Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР.

В результате оперативных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался 26-летний К.Э., который задержан и водворен в ИВС.

По данным следствия, в ночь на 19 ноября между мужчинами произошел словесный конфликт. В ходе ссоры один из них достал нож и нанес ранения двум другим.

Следственные мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311768/
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