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Происшествия

В Таджикистане напали на лагерь китайских рабочих: есть погибший и раненые

В Таджикистане напали на лагерь китайских рабочих. Один гражданин КНР погиб, еще четверо ранены, сообщает The Express Tribune со ссылкой на МИД страны.

ЧП произошло в ночь на 18 ноября. Лагерь находится на границе с Афганистаном. Нападавшие пока не установлены. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Посол Китая в Душанбе призвал власти РТ провести тщательное расследование инцидента.

«18 ноября лагерь частного китайского предприятия в приграничной зоне между Таджикистаном и Афганистаном, расположенный на таджикской стороне, подвергся нападению, в результате чего погиб один гражданин КНР и еще четверо получили ранения. Китай решительно осуждает жестокое нападение, выражает глубокую скорбь по жертвам и выражает искренние соболезнования семьям пострадавших и погибшего», — говорится в заявлении МИД КНР.

По данным сайта «Азия-плюс», нападение произошло в районе Шамсиддин Шохин на таджикско-афганской границе.

Здесь китайское золотодобывающее предприятие проводит разведывательную работу в ущелье Зарбуз на границе с Афганистаном. Оно является частью заказника «Дашти-Джум» и находится недалеко от местности Сари Гор, где расположена пограничная застава.

По сведениям местных СМИ, в Таджикистане китайские компании активно участвуют в добыче полезных ископаемых, в том числе золота. В республике действуют несколько золотодобывающих предприятий полностью или частично с китайским капиталом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311729/
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