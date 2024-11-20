Кыргызстанец жалуется на бездействие милиции. Он стал жертвой мошенника

В редакцию 24.kg обратился житель села Кой-Таш Чуйской области Асхат Бектенов. Мужчина рассказал свою историю, которая, по его словам, демонстрирует нарушение закона и бездействие правоохранительных органов.

Версия пострадавшего

Асхат Бектенов утверждает, что стал жертвой мошенничества при обмене автомобиля. В октябре 2023 года он на словах договорился с гражданином Сариевым Э.Э. о замене автомобиля и передал в дополнение к сделке $1 тысячу. Однако последний не выполнил обещание: ни новый автомобиль, ни деньги обратно так и не вернулись.

Для оформления сделки Асхату Бектенову выписали доверенность на другую машину сроком на три года, но он вскоре понял, что его обманули.

Я так и не получил обещанную машину, как свою собственную. Асхат Бектенов, пострадавший

После он неоднократно обращался в правоохранительные органы. Свердловское РУВД дважды отказало в возбуждении дела, и только после вмешательства прокуратуры расследование сдвинулось с мертвой точки. Мужчине удалось найти человека, управлявшего его автомобилем, и сдать его в РУВД. Машину арестовали и передали дело в ГОМ № 5 Первомайского района, но и здесь, по словам Асхата Бектенова, справедливости он не добился.

«Следователь З.Каныбеков опечатал автомобиль, допросил нас и отпустил. Я подал ходатайство о возврате машины, но получил отказ. Прошел год, а дело до сих пор не передали в суд. Более того, через приложение «Тундук» я обнаружил, что мне начислили 1400 сомов транспортного налога за машину, которой я даже не владею», — делится житель Кой-Таша.

Выяснилось, что гражданин, с которым изначально договаривался Асхат Бектенов, перепродал машину тому человеку, который ее водил.

«Срок доверенности, которую я выписал, давно истек. Как он мог ее продать?» — возмущается мужчина.

Асхат Бектенов обращается к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой вмешаться в ситуацию. «Закон в нашей стране работает или нет? Почему мне не возвращают машину, а дело не передают в суд?» — задается он вопросом.

Что говорит милиция?

В пресс-службе РУВД Первомайского района сообщили, что 4 сентября в управление с письменным заявлением обратился гражданин А.Б.

Он просил принять меры в отношении малознакомого гражданина Э. С., с которым они в августе 2023 года договорились о обмене автомашины «Субару Импреза» с доплатой в $1000 и 55 тысяч сомов на другую автомашину.

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Первомайского района Бишкека.

24 сентября 2024 года по факту возбудили уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») УК КР.

В ходе следствия были допрошены граждане А.Б., Э.С. и С.Ж.

1 октября с участием адвоката подозреваемый Э.С. привлечен в качестве обвиняемого по статье 209 УК КР, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

4 октября провели очную ставку между А.Б. и Э.С. Кроме этого, гражданин А.Б. обратился с письменным заявлением в Первомайский районный суд по поводу выдачи автомашины под ответственное хранение, однако следственный судья Первомайского районного суда в его удовлетворении отказал.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.