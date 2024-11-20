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Происшествия

В Бишкеке женщину забили до смерти. Задержан подозреваемый

В Бишкеке женщину забили до смерти, подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

В милицию поступила информация о том, что на пересечении улиц Каховская и Уч-Терекская города Бишкек нашли тело женщины европейской национальности 30 — 35 лет. Правоохранители установили ее личность — Н.В., 1986 года рождения.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. Задержанный

По факту возбуждено уголовное дело по статье 130 части 3 «Причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом» УК КР и назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой выяснилось, что женщина скончалась от побоев.

Задержан 33-летний подозреваемый. Его заключили под стражу в СИЗО-1 на два месяца. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311669/
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