Член ОПГ по прозвищу Рус Коен планировал покушение на глав ГКНБ. Его задержали

ГКНБ задержал члена ОПГ Камчи Кольбаева по прозвищу Руслан Бостеринский. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Дуйшеев Руслан Бекбоевич, 1983 года рождения, уроженец села Бостери задержан 16 ноября в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Он скрывался от следственных органов, известен в криминальном мире как Рус Коен или Руслан Бостеринский.

Члена ОПГ задержали в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем».

Подчеркивается, что Руслан Дуйшеев являлся одним из приближенных лиц Камчи Асанбека, был смотрящим Бостери Иссык-Кульского района, неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как разбой и убийство.

По имеющимся сведениям, Руслан Дуйшеев, находясь в розыске, планировал покушение на руководство ГКНБ КР. Задержанный водворен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в создании и участии в организованной преступной группе.

Продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и задержанию других активных членов ОПГ Камчи Кольбаева, скрывающихся от органов следствия.