В Хабаровске кыргызстанца приговорили к 15 годам лишения свободы за автонаезд

В Хабаровске суд назначил 15 лет лишения свободы мигранту из Кыргызстана за наезд на сотрудников правоохранительных органов на автомобиле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Следственного комитета Россиии по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Инцидент произошел в августе 2023 года во время рейда в отношении иностранных граждан. Неподалеку от здания хабаровского автовокзала мигрант, заметивший сотрудников, решил скрыться и избежать проверки документов на законность пребывания на территории России. Он сел в автомобиль, начал движение и намеренно совершил наезд на препятствующих его противоправным действиям сотрудников. После этого он скрылся с места преступления. В результате двое сотрудников получили травмы, с которыми их госпитализировали.