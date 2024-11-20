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Происшествия

Кыргызстанец помогал тушить пожар в Екатеринбурге, а его хотели депортировать

30-летнего таксиста из Кыргызстана Султана Абдумаликова, отличившегося в тушении недавнего пожара в центральной городской клинической больнице № 3 в Екатеринбурге, хотели депортировать. Об этом он рассказал сам журналистам.

По его словам, он проживает в России с 2011 года, а 18 ноября просто хотел помочь людям.

СМИ
Фото СМИ

По данным СМИ, днем 18 ноября на пульт пожарной охраны столицы Урала поступил сигнал о возгорании на территории, где находится больница № 3. Прибывшие расчеты пожарных установили, что горит кровля административного здания. Более 300 человек — пациентов и медперсонал — эвакуировали.

Султан Абдумаликов пояснил, что в тот день ехал на обед к Таганскому ряду, но заметил густой черный дым. У прохожих узнал, что горит больница, после чего бросился на помощь пациентам. По его словам, внутри могли находиться пожилые люди, потому он поспешил в здание, где стал кричать о пожаре и необходимости эвакуироваться. Затем он вышел через второй этаж на крышу и стал помогать рабочему тушить огонь. Когда уже прибыли пожарные, кыргызстанец спустился вниз и потерял сознание.

В областном Минздраве сообщали, что в результате пожара пострадали двое рабочих подрядной организации, проводившей ремонт кровли.

Вчера Султану Абдумаликову позвонили из медучреждения с просьбой прийти на процедуры. Но вместо этого его доставили в отдел полиции с подозрением на миграционные нарушения.

«Мне сказали, что у меня нет трудового договора. Я в такси работаю с весны, потом уезжал домой. Вернулся 21 сентября, у меня было три месяца на оформление договора. Сначала надо было сделать ИНН, справку об отсутствии судимости, о прописке. Я уже собирался все оформить, но не успел. Сейчас все документы есть на руках. Осталось только оформить трудовой договор. Я помогал людям. А сейчас вместо награждения меня выгоняют из России. Никто не может помочь», — сказал он.

Гражданина КР намеревались отправить в центр временного содержания иностранных граждан. В полиции также подтвердили, что таксисту грозит административное наказание за нарушение условий пребывания в стране.

Сегодня утром Султан Абдумаликов сообщил, что вопрос о депортации снят. Ему дали один день на оформление всех документов и заключения трудового договора.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311652/
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