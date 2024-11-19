Больше месяца ушло на поиски водителя авто, сбившего скутериста

В Бишкеке задержан 17-летний парень, сообщили в пресс-службе столичного управления Патрульной службы милиции. Его подозревают в совершении автонаезда на скутер, водитель которого получил травмы.

ДТП произошло 5 октября примерно в 21.45 на пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Интергельпо. Белая легковушка сбила скутер, за рулем которого был 18-летний парень. Водитель авто скрылся с места происшествия, а водителя скутера госпитализировали.

Правоохранители установили машину, на которой совершен автонаезд, и ее водителя. Им оказался 17-летний Ш.Э. Автомобиль BYD E5 водворен на штрафстоянку. Водителя передали в следственную службу для дальнейших разбирательств.