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Происшествия

Школу в селе Жоон-Добо незаконно продали частнику, здание вернули государству

Законность передачи в частную собственность объектов социальной инфраструктуры в Айтматовском районе Таласской области проверил надзорный орган. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

пресс-службы Генпрокуратуры
Фото пресс-службы Генпрокуратуры

По ее данным, установлено, что в 2004 году постановлением Ак-Чийского айыл окмоту (ныне Чолпонбайский) здание старой школы в селе Жоон-Добо незаконно реализовано по заниженной стоимости с последующей выдачей частному лицу правоудостоверяющих документов. В 2005-м постановлением айыл окмоту земельный участок общей площадью 1,52 гектара, на котором расположено учебное заведение, тоже передан в частную собственность.

Надзорный орган района внес акт прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которого здание школы и земельный участок стоимостью 3 миллиона 280 тысяч сомов возвращены государству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311557/
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