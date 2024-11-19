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В Бишкеке похитили девушку. Она отказалась писать заявление в милицию

Похищенная в Бишкеке девушка отказалась писать заявление в милицию. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

17 ноября примерно в 18.30 в столичном жилмассиве «Ак-Ордо» похитили 20-летнюю девушку. Милиция объявила план «Перехват».

На выездах из города проверяли все авто. Источник рассказал, что подозреваемых и девушку нашли и доставили в УВД Ленинского района.

Потерпевшая отказалась писать заявление и пояснила, что не имеет к похитителям претензий. Милиции пришлось всех отпустить.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311546/
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