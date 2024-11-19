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Происшествия

В Бишкеке выявили притон с проститутками. Задержан 40-летний сутенер

В Бишкеке выявили притон, где работали проститутки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

В милиции пояснили: 17 ноября примерно в 5.40 на пульт 102 поступило сообщение, что по улице Чуйкова работает притон. На место сразу выехала следственно-оперативная группа вместе со специалистами муниципальной администрации по Первомайскому району. Факт подтвердился.

«Установлено, что девушки с низкой социальной ответственностью оказывают интимные услуги за денежное вознаграждение. В ходе беседы одна из них показала, что парень по имени О. организовал притон и получал часть денег от предоставляющих услуги. Возбуждено дело по статье «Содействие проституции и разврату» УК КР», — говорится в сообщении.

Далее оперативники УВД Первомайского района установили и задержали 40-летнего Т.О., которого доставили в следственную службу, после водворили в ИВС ГУВД столицы. Следствие продолжается.

Милиция просит горожан и гостей Бишкека, обладающих любой информацией о лицах, занимающихся предоставлением интимных услуг или о подобных местах, незамедлительно сообщать по номерам телефонов: 0312566043 и 102. Анонимность гарантируется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311533/
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