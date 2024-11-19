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В Тыве вынесен приговор кыргызстанцу, который убил своего родственника

В Тыве вынесен приговор кыргызстанцу, который убил своего родственника по неосторожности. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Республике Тыва.

управления Следственного комитета России по Республике Тыва
Фото управления Следственного комитета России по Республике Тыва

50-летнего гражданина Кыргызской Республики суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ.

По версии следствия, 25 июля текущего года в арендуемой трудовыми мигрантами квартире в Шагонаре в ходе распития алкогольных напитков мужчина ударил ножом в подбородок 45-летнего родственника, тоже трудового мигранта. Потерпевший скончался в больнице. Оба законно пребывали на территории России. Суд назначил виновному семь лет исправительной колонии строгого режима. Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для вынесения приговора.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311530/
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