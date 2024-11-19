В Тыве вынесен приговор кыргызстанцу, который убил своего родственника по неосторожности. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Республике Тыва.

Фото управления Следственного комитета России по Республике Тыва

50-летнего гражданина Кыргызской Республики суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ.

По версии следствия, 25 июля текущего года в арендуемой трудовыми мигрантами квартире в Шагонаре в ходе распития алкогольных напитков мужчина ударил ножом в подбородок 45-летнего родственника, тоже трудового мигранта. Потерпевший скончался в больнице. Оба законно пребывали на территории России. Суд назначил виновному семь лет исправительной колонии строгого режима. Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для вынесения приговора.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.