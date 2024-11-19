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Чиновников райадминистрации Ноокена уличают в злоупотреблении — Генпрокуратура

Государственное имущество площадью 173,4 квадратных метра незаконно передано должностными лицами Ноокенской райадминистрации в аренду на 36 лет без соответствующих выплат. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

пресс-службы Генпрокуратуры
Фото пресс-службы Генпрокуратуры

По ее данным, помещение использовалось арендатором как столовая. Из-за незаконных действий чиновников государству причинен материальный ущерб в 1 миллион 441 тысячу 846 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Расследование проводит ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311529/
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