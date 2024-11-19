На мужчину напали с ножом, забрали смартфон и деньги. Подозреваемые задержаны

Сотрудники УВД Первомайского района Бишкека задержали четырех подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в милицию обратился пострадавший. Он сообщил, что нападение произошло примерно в 3.30 возле магазина на улице Кулиева. Неизвестные нанесли мужчине ножевое ранение, отобрали смартфон, 45 тысяч сомов и скрылись.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК КР.
Оперативники установили личности подозреваемых. К.Б., 1995 года рождения, А.Н., 1998 года рождения, А.Ж., 1997 года рождения, и М. у. Б., 2004 года рождения, задержаны и водворены в СИЗО-1. Следствие продолжается.
Правоохранители считают, что они причастны и к другим аналогичным преступлениям, и просят пострадавших обратиться в УВД.