На мужчину напали с ножом, забрали смартфон и деньги. Подозреваемые задержаны

Сотрудники УВД Первомайского района Бишкека задержали четырех подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в милицию обратился пострадавший. Он сообщил, что нападение произошло примерно в 3.30 возле магазина на улице Кулиева. Неизвестные нанесли мужчине ножевое ранение, отобрали смартфон, 45 тысяч сомов и скрылись.

Фото УВД Первомайского района Бишкека

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК КР.

Оперативники установили личности подозреваемых. К.Б., 1995 года рождения, А.Н., 1998 года рождения, А.Ж., 1997 года рождения, и М. у. Б., 2004 года рождения, задержаны и водворены в СИЗО-1. Следствие продолжается.

Правоохранители считают, что они причастны и к другим аналогичным преступлениям, и просят пострадавших обратиться в УВД.