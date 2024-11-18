Члена ОПГ по прозвищу Казак задержали в Каире и доставили в Ош

Задержанного в Каире (Египет) члена ОПГ по прозвищу Казак, 43-летнего М.У., привезли в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Он объявлен в розыск по инициативе УВД Ошской области за групповое изнасилование. Известно, что в июне 2023 года в Оше он вместе с подельниками, обманом посадив С.А. в машину, привезли ее в одну из гостиниц. Там они, применив силу, изнасиловали девушку. Возбуждено дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору» УК КР.

Несмотря на тяжесть совершенного преступления, суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде домашнего ареста, после чего Казак скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Задержанный также подозревается в совершении ряда преступлений на юге Кыргызстана.

Накануне, 17 ноября сотрудники ГУУР МВД и Национального центрального бюро Кыргызстана (МВД КР) доставили М. У. в город Ош. Активное содействие оказали сотрудники Интерпола Египта.