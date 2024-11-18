Продавал мефедрон по всему Кыргызстану. СБНОН задержала наркоторговца

В Чуйской области задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в продаже наркотиков, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Сотрудниками СБНОН МВД проверялась информация в отношении мужчины по прозвищу Равш в возрасте 35 — 40 лет и его подельников, которые наладили устойчивый канал поставок и сбыта крупных партий психотропных наркотиков в Кыргызстане с целью дальнейшего сбыта. Правоохранителями возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотиков, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Наркоборцы задержали подозреваемого в Чуйской области в общественном транспорте. Им оказался 38-летний И.Р.Х., у которого при обыске изъят брикет, обмотанный скотчем прозрачного цвета с надписью «30×2». Внутри находились 36 термоусадок красного цвета с мефедроном.

По данным милиции, общая стоимость изъятого наркотика составляет 310 тысяч сомов. Таким образом, предотвращено распространение на территории страны свыше 432 разовых доз психотропного вещества. В настоящее время проводятся дополнительные специальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к этому преступлению.