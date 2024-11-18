13:29
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Происшествия

Продавал мефедрон по всему Кыргызстану. СБНОН задержала наркоторговца

В Чуйской области задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в продаже наркотиков, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Сотрудниками СБНОН МВД проверялась информация в отношении мужчины по прозвищу Равш в возрасте 35 — 40 лет и его подельников, которые наладили устойчивый канал поставок и сбыта крупных партий психотропных наркотиков в Кыргызстане с целью дальнейшего сбыта. Правоохранителями возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотиков, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Наркоборцы задержали подозреваемого в Чуйской области в общественном транспорте. Им оказался 38-летний И.Р.Х., у которого при обыске изъят брикет, обмотанный скотчем прозрачного цвета с надписью «30×2». Внутри находились 36 термоусадок красного цвета с мефедроном.

По данным милиции, общая стоимость изъятого наркотика составляет 310 тысяч сомов. Таким образом, предотвращено распространение на территории страны свыше 432 разовых доз психотропного вещества. В настоящее время проводятся дополнительные специальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к этому преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311429/
просмотров: 1270
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция Бишкека задержала наркоторговцев с 27 килограммами марихуаны
В Бишкеке задержан представитель общественного фонда. Продавал гашиш
Закладчики наркотиков молодеют. Как с ними борется СБНОН
Почти на 52 миллиона сомов наркотиков изъяли у пятерых задержанных в Бишкеке
Изъяли более 1 тысячи доз синтетических наркотиков. В Бишкеке задержан закладчик
Перестрелка в Кара-Балте. Сбежавшие сотрудники СБНОН сами пришли в ГКНБ
Факты отмывания денег на 20 миллионов сомов выявила СБНОН за три года
В Кыргызстане за три года ликвидировали 27 подпольных нарколабораторий
Бишкекчанин устроил в своей квартире притон и продавал синтетические наркотики
Россиянину подкинули наркотики. Сотрудников СБНОН взяли под стражу
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке во&nbsp;время пьяной ссоры мужчина убил приятеля, его задержали В Бишкеке во время пьяной ссоры мужчина убил приятеля, его задержали
В&nbsp;Джалал-Абаде задержаны бывшие и&nbsp;действующие чиновники. Подозревают в&nbsp;коррупции В Джалал-Абаде задержаны бывшие и действующие чиновники. Подозревают в коррупции
В&nbsp;момент взрыва рядом с&nbsp;аэропортом Бейрута самолет&nbsp;КР готовился к&nbsp;взлету В момент взрыва рядом с аэропортом Бейрута самолет КР готовился к взлету
В&nbsp;Джалал-Абаде сбили сотрудницу Налоговой службы, у&nbsp;нее осталось трое детей В Джалал-Абаде сбили сотрудницу Налоговой службы, у нее осталось трое детей
Бизнес
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; проводник климатических инвестиций в&nbsp;КР «Элдик Банк» — проводник климатических инвестиций в КР
ENESAI Development провел закрытую презентацию и&nbsp;рассказал о&nbsp;проекте ENESAI Development провел закрытую презентацию и рассказал о проекте
&laquo;Покупай и&nbsp;призы забирай!&raquo;: подарки от&nbsp;сетей Globus, SPAR, &laquo;Достор&raquo; и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; «Покупай и призы забирай!»: подарки от сетей Globus, SPAR, «Достор» и «Народный»
18 ноября, понедельник
13:25
Объемы добычи редкоземельных металлов в мире вырастут вдвое за пять лет Объемы добычи редкоземельных металлов в мире вырастут в...
13:23
Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
13:19
Объем строительных работ в странах ЕАЭС увеличился: лидирует Кыргызстан
13:16
Минкультуры против продажи объектов историко-культурного наследия инвесторам
12:59
В Бишкеке после драки с ножами погибла женщина, ее муж арестован