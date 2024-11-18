В Приангарье задержан кыргызстанец, находящийся в розыске Интерпола

Полиция Иркутской области задержала иностранца, находящегося в розыске по линии Интерпола из-за преступления в отношении несовершеннолетней. Он прятался в сибирской тайге, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«В Приангарье полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Мужчину, скрывавшегося от правосудия в своем государстве, полицейские нашли в вахтовом поселении в отдаленной части сибирской тайги. Задержали гражданина ближнего зарубежья, который находится в международном розыске, сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска регионального Главка МВД России и службой безопасности предприятия по добыче полезных ископаемых», — говорится в сообщении.

По данным полиции, он является гражданином одной из стран Центральной Азии.

«Иностранец совершил тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней у себя на родине и в апреле 2024 года уехал в Россию на заработки. Осенью текущего года по каналам Интерпола фигурант был объявлен в международный розыск. Полицейские выяснили, что он находится на севере региона в отдаленной части Бодайбинского района. При этом он имел все необходимые правоустанавливающие документы для работы на территории РФ. Оперативники добрались до предприятия на внедорожнике, при содействии службы безопасности предприятия задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции», — пояснили в полиции.

Для обеспечения процедуры экстрадиции суд Бодайбинского района избрал мигранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным региональных СМИ, задержанный — гражданин Кыргызстана.