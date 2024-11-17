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МВД Кыргызстана опровергло информацию о протестах в Караколе и Кочкоре

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана сообщили, что распространяемые в социальных сетях видеоролики об акциях протеста в Караколе (Иссык-Кульская область) и Кочкоре (Нарынская область) не соответствуют действительности.

Сегодня, 17 ноября, в Сети появились сообщения о якобы собирающихся людях для участия в протестах. Однако в МВД подчеркнули, что на данный момент в Караколе и Кочкоре не зафиксировано массового скопления граждан, а обстановка в этих регионах остается стабильной.

В ведомстве также призвали пользователей соцсетей воздерживаться от распространения ложной информации. Нарушителям грозит привлечение к уголовной ответственности за распространение фейковых данных.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311403/
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