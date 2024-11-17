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Происшествия

Три человека погибли при взрыве газа в сельской мечети в Казахстане

Три человека погибли при взрыве газа в сельской мечети в Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщает портал Orda.kz.

Уточняется, что ЧП произошло в селе Сабынды. Бывшую мечеть использовали для поминальных обедов. При взрыве здание полностью обрушилось.

Погибли 46-летний мужчина, женщина 1983 года рождения и 12-летний ребенок. Их тела обнаружили под завалами.

Пострадали 16 человек, всех доставили в городскую больницу Астаны.

Источник взрыва — газовоздушная смесь, сообщили в региональном департаменте чрезвычайных ситуаций.

Прибывшие спасатели вынесли шесть газовых баллонов, всего их было семь.

«Спасатели ведут разбор завалов. На месте происшествия работают около 30 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС области, оперативного спасательного отряда, Центра медицины катастроф в составе психологов, кинологическая служба Астаны», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311377/
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