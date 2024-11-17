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Происшествия

В Джалал-Абаде сбили сотрудницу Налоговой службы, у нее осталось трое детей

В Джалал-Абаде насмерть сбили сотрудницу Налоговой службы. Информацию подтвердили в отделе по обеспечению безопасности дорожного движения города.

Женщина стояла у обочины на улице Жамашева, когда автомобиль BMW наехал на нее. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Она скончалась, не приходя в сознание.

В ходе разбирательства установлено, что водитель 2003 года рождения, управляя иномаркой, совершил наезд на женщину, находившуюся на обочине дороги. Он задержан.

Погибшей было 29 лет, у нее осталось трое маленьких детей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311372/
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