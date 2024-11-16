В Бишкеке во время пьяной ссоры мужчина убил приятеля, его задержали

В Бишкеке во время пьяной ссоры мужчина убил приятеля. Об этом сообщает МВД.

По данным пресс-службы ведомства, сотрудники службы охраны МВД по горячим следам задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Фото пресс-службы МВД

Ранее получена информация о том, что в квартире одного из жилых домов неизвестный нанес ножевое ранение мужчине. Из нее вышел пьяный мужчина, который, выбросив нож, пытался уйти с места происшествия. Сотрудник милиции, оказавшийся поблизости и к которому обратились соседи, принял меры к задержанию. Вместе с подъехавшим экипажем они скрутили подозреваемого в подъезде и надели наручники.

Задержанным оказался гражданин А.Л., 1979 года рождения, ранее судимый. При осмотре места совершения преступления на полу обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

По предварительным данным, преступление совершено на почве пьяной ссоры. Проводится расследование.