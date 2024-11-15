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Происшествия

В момент взрыва рядом с аэропортом Бейрута самолет КР готовился к взлету

Самолет кыргызстанской авиакомпании Moalem Aviation готовился к взлету при взрыве рядом с аэропортом в Бейруте. Информацию 24.kg подтвердил представитель фирмы.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес мощный удар по зданию в районе Шувейфат. Видео с моментом взрыва здания снял корреспондент Sputnik Arabic.

Представитель ОсОО «Авиакомпания Moalem Aviation» рассказал редакции, что самолет выполнял грузоперевозку в Дубай.

«При взлете наш экипаж увидел дым и оповестил нас об этом. Далее они в штатном режиме прилетели в аэропорт Дубая. Через день мы увидели новости в СМИ о том, что рядом с аэропортом произошел взрыв. В моменте в самолете ничего не почувствовали. Аэропорт Бейрута не закрывался, работает в штатном режиме. Никто не пострадал. Согласно авиационным процедурам, сейчас оцениваем риски», — отметили в авиакомпании.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311307/
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