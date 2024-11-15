23:23
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Происшествия

Тысячи туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки

Тысячи туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана. Онлайн-табло вылета/прилета международного аэропорта Денпасара показывает, что у десятка рейсов стоит пометка «отменен из-за вулкана». Тысячи туристов вынужденно застряли на Бали и теперь не могут вернуться домой.

«Отменены 12 внутренних и 22 международных рейса, воздушное пространство аэропорта пока не пострадало от вулканического пепла», — сказал гендиректор аэропорта имени Нгураха Раи Ахмад Сяуги Шахаб.

При этом из-за возросшего спроса стоимость авиабилетов существенно выросла.

Как утверждают власти, извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки на востоке Индонезии началось еще 3 ноября с выброса огненно-красного потока лавы на высоту 9 тысяч метров. 4 ноября извержение сопровождалось выбросом пепла на высоту 2 тысячи метров.

Власти эвакуировали с острова Флорес, где расположен вулкан, более 10 тысяч жителей, проживающих вблизи кратера. По меньшей мере 9 человек погибли в результате извержения вулкана, 63 получили ранения. Четыре аэропорта временно закрыты.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311200/
просмотров: 2045
Версия для печати
Материалы по теме
Извержение вулкана началось в Исландии. Очевидцы сняли завораживающее видео
Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии
Завораживающее зрелище. Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль
Флаг Кыргызстана появился на фоне извергающегося вулкана в Гватемале
Извержение подводного вулкана в Полинезии вызвало ряд мощных цунами
Вулкан на острове Пальма затих после трех месяцев извержения. Жители вернулись
Стала верить в духов. Кыргызстанка о жизни и работе на Бали
В Японии начал извергаться вулкан Асо
Вулкан из виноградного сока. Необычное извержение произошло в Бразилии
Популярные новости
ГУОБДД проводит масштабный рейд. Проверяют ОСАГО иностранных авто ГУОБДД проводит масштабный рейд. Проверяют ОСАГО иностранных авто
Завод стоимостью более 5&nbsp;миллиардов сомов возвращен государству Завод стоимостью более 5 миллиардов сомов возвращен государству
В&nbsp;Бишкеке мужчина сломал нос девушке. Ее&nbsp;брат жалуется на&nbsp;бездействие милиции В Бишкеке мужчина сломал нос девушке. Ее брат жалуется на бездействие милиции
В&nbsp;день выборов планировали свергнуть власть. Задержана группа организаторов В день выборов планировали свергнуть власть. Задержана группа организаторов
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и под...
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет