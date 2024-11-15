Тысячи туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки

Тысячи туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана. Онлайн-табло вылета/прилета международного аэропорта Денпасара показывает, что у десятка рейсов стоит пометка «отменен из-за вулкана». Тысячи туристов вынужденно застряли на Бали и теперь не могут вернуться домой.

«Отменены 12 внутренних и 22 международных рейса, воздушное пространство аэропорта пока не пострадало от вулканического пепла», — сказал гендиректор аэропорта имени Нгураха Раи Ахмад Сяуги Шахаб.

При этом из-за возросшего спроса стоимость авиабилетов существенно выросла.

Как утверждают власти, извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки на востоке Индонезии началось еще 3 ноября с выброса огненно-красного потока лавы на высоту 9 тысяч метров. 4 ноября извержение сопровождалось выбросом пепла на высоту 2 тысячи метров.

Власти эвакуировали с острова Флорес, где расположен вулкан, более 10 тысяч жителей, проживающих вблизи кратера. По меньшей мере 9 человек погибли в результате извержения вулкана, 63 получили ранения. Четыре аэропорта временно закрыты.