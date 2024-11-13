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Происшествия

Милиция задержала троих парней, грабивших бишкекчан на Honda Fit

Столичная милиция задержала троих парней, грабивших бишкекчан на автомобиле Honda Fit. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По ее данным, 23 октября примерно в 5.30 в Карагачевой роще неизвестные избили и отобрали у А.Б. мобильник и 6 тысяч сомов.

В УВД Свердловского района возбудили дело по статье «Грабеж» УК КР. Правоохранители получили информацию о том, что эта группа грабит горожан, перемещаясь на Honda Fit.


Оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались 26-летний А.Т., 23-летний Т.К. и 20-летний Ж.А. Их водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Изъяты мобильные телефоны, добытые преступным путем. Подозреваемые их сдавали в ломбарды, а вырученные деньги расходовали на личные нужды.

Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленников и владеющие какой-либо информацией, могут сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 0777031515 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/310985/
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