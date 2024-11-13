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Происшествия

Нет результата. МЧС прекратило активные поиски отца и сына в Джумгальском районе

Активная фаза поисков отца и сына, пропавших в селе Орнок Джумгальского района, прекращена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Решение принято в связи с безрезультатностью поисковых работ. Сегодня представили министерства встретились с родителями пропавших и сказали, что далее поиски будут вестись два раза в неделю.

Напомним, 19 октября поступила информация о том, что в Джумгальском районе 49-летний мужчина и 9-летний ребенок ушли пасти скот на джайлоо 16 октября и с тех пор не выходили на связь. Мать обратилась к властям с просьбой помочь найти ее сына и внука. Президент Садыр Жапаров поручил усилить поиски пропавших жителей села Орнок Джумгальского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/310969/
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