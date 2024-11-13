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Происшествия

В Караколе здание завода стоимостью 252 миллиона сомов вернули государству

Здание бывшего «Электро-технического завода», расположенного в городе Караколе Иссык-Кульской области, вернули государству. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР. 

«Общая полезная площадь завода составляет 4 тысячи 640,07 квадратных метра. Кроме того, имеется 9 тысяч 970,90 квадратных метра прилегающей территории. Стоимость завода составляет 252 миллиона 407 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных земельных участков и предприятий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/310956/
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