В Караколе здание завода стоимостью 252 миллиона сомов вернули государству

Здание бывшего «Электро-технического завода», расположенного в городе Караколе Иссык-Кульской области, вернули государству. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.
«Общая полезная площадь завода составляет 4 тысячи 640,07 квадратных метра. Кроме того, имеется 9 тысяч 970,90 квадратных метра прилегающей территории. Стоимость завода составляет 252 миллиона 407 тысяч сомов», — говорится в сообщении.
ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных земельных участков и предприятий.