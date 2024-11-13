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Происшествия

ГУОБДД проводит масштабный рейд. Проверяют ОСАГО иностранных авто

В Кыргызстане проходит масштабный рейд под названием «За рулем». Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР Байказы Айтикул уулу.

По его словам, рейд начался 11 ноября и продлится до 21 ноября. Особой проверке подлежат авто с иностранными государственными номерами на наличие страхового полиса ОСАГО.

«Будут проверять наличие полиса ОСАГО у владельцев транспортных средств, зарегистрированных в других государствах, юридических лиц, включая государственные органы и органы местного самоуправления», — отметил Айтикул уулу.

Кроме того, будет усилена профилактическая работа с водителями и пешеходами. Особое внимание обратят на автомототранспорт с подложными, укрытыми или нечитаемыми государственными регистрационными номерными знаками. Также будут выявлять водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, и других участников дорожного движения, нарушивших ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/310922/
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