23:21
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Происшествия

В Чуйской области задержали мужчину по подозрению в убийстве соседа

Сотрудники Чуйской области задержали мужчину по подозрению в убийстве своего соседа. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По данным милиции, 24 октября в доме по улице Эсенбая села Бер-Булак Аламединского района обнаружили тело 74-летнего А.Д. Погибший был с ног до шеи обмотан электрическими проводами, а голова и лицо были в гематомах. Вся комната была в крови.

Возбуждено уголовное дело по статье 122 (убийство) УК КР.

Милиция подозревает в убийстве 28-летнего Ш.А. Его водворили в изолятор временного содержания.

Следствие установило, что граждане А.Д. и Ш.А. проживали по соседству, у них были доверительные отношения. В начале октября А.Д. продал дом и вырученные деньги (около $60 тысяч) отдал на хранение Ш.А. Однако последний их истратил на свои нужды. Чтобы не возвращать деньги, он решил убить соседа.

пресс-служба ГУВД Чуйской области

Гражданину Ш.А. предъявили обвинение в убийстве. Районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в СИЗО № 1.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/310855/
просмотров: 3006
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмаке 34-летний мужчина до смерти забил собутыльника
В Таласе пастух из-за долга убил работодателя и его друга
Задержан мужчина за похищение и убийство 17-летней падчерицы
В российском городе Коркино ночью начались беспорядки: из-за убийства таксистки
В Москве пьяный кыргызстанец до смерти избил известную писательницу
Бывший муж убил Рахиму Айкымбаеву: суд приговорил его к 15 годам лишения свободы
Милиция задержала двух подозреваемых в убийстве в Аламединском районе
В Канте мужчина из ревности сжег дом со спящим мужчиной, а после убил еще одного
Убийство в медресе. Мальчик с ножевым ранением ждал помощи три часа
Разборки в Бишкеке. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии
Популярные новости
ГУОБДД проводит масштабный рейд. Проверяют ОСАГО иностранных авто ГУОБДД проводит масштабный рейд. Проверяют ОСАГО иностранных авто
Завод стоимостью более 5&nbsp;миллиардов сомов возвращен государству Завод стоимостью более 5 миллиардов сомов возвращен государству
В&nbsp;Бишкеке мужчина сломал нос девушке. Ее&nbsp;брат жалуется на&nbsp;бездействие милиции В Бишкеке мужчина сломал нос девушке. Ее брат жалуется на бездействие милиции
В&nbsp;день выборов планировали свергнуть власть. Задержана группа организаторов В день выборов планировали свергнуть власть. Задержана группа организаторов
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и под...
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет