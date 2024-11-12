В Чуйской области задержали мужчину по подозрению в убийстве соседа

Сотрудники Чуйской области задержали мужчину по подозрению в убийстве своего соседа. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По данным милиции, 24 октября в доме по улице Эсенбая села Бер-Булак Аламединского района обнаружили тело 74-летнего А.Д. Погибший был с ног до шеи обмотан электрическими проводами, а голова и лицо были в гематомах. Вся комната была в крови.

Возбуждено уголовное дело по статье 122 (убийство) УК КР.

Милиция подозревает в убийстве 28-летнего Ш.А. Его водворили в изолятор временного содержания.

Следствие установило, что граждане А.Д. и Ш.А. проживали по соседству, у них были доверительные отношения. В начале октября А.Д. продал дом и вырученные деньги (около $60 тысяч) отдал на хранение Ш.А. Однако последний их истратил на свои нужды. Чтобы не возвращать деньги, он решил убить соседа. пресс-служба ГУВД Чуйской области

Гражданину Ш.А. предъявили обвинение в убийстве. Районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в СИЗО № 1.

Следствие продолжается.