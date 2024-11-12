В Джети-Огузе свадебный кортеж нарушал ПДД. Двух водителей оштрафовали

В Иссык-Кульской области оштрафованы двое участников свадебного кортежа за автохулиганство, сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

9 ноября в центре села Джети-Огуз Иссык-Кульской области участники свадебного кортежа нарушали ПДД. Из двух авто пассажиры во время движения вылезли из окон. Автоинспекторы нашли водителей.

Ими оказались жители Каракола 18-летний Т.Н.Т., водитель автомобиля Honda Accord 23-летний Ч.Н.А., водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. Их оштрафовали на 15 тысяч сомов каждого по статье «Автохулиганство» Кодекса о правонарушениях КР. Авто водворены на штрафстоянку.