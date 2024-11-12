В столице Абхазии беспорядки. Штурмовали здание спецслужб и перекрывали трассы

В ночь на 12 ноября в столице Абхазии оппозиция пыталась штурмовать здание Службы государственной безопасности, требуя освободить ранее задержанных дебоширов, сообщает РИА новости.

11 ноября после внеочередной сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц во дворе парламента напала на депутата. Четырех атаковавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных. После оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, два моста были перекрыты тракторами.

«В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности. Руководители силовых структур доложили главе государства о предпринимаемых мерах по предотвращению противоправных действий», — говорится в материале.

Оппозиционеры собрались у здания МВД и службы госбезопасности. Они начали стычки и попытались выломать ворота. «В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты», — сообщил глава абхазского МВД Роберт Киут.

В свою очередь председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее у ворот СГБ «массовыми беспорядками». По его словам, имеются случаи применения силы к сотрудникам службы безопасности.

«Это было то же лицо, что таранило ворота на своем транспортном средстве. Лицо установлено, ведутся оперативно-разыскные мероприятия, гражданин будет задержан», — заявил Кучуберия.

Напомним, Абхазский парламент принял в понедельник в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.