В Чуйской области мужчина избил женщину и увез ее в неизвестном направлении

Автоинспекторы УОБДД Чуйской области задержали подозреваемого в избиении и похищении женщины, сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

10 ноября примерно в 22.45 в кафе «Гавайи» мужчина избил бывшую жену, посадил ее в авто и увез в неизвестном направлении. Об этом сразу же сообщили в милицию.

Объявлен план «Перехват». Автоинспекторы установили марку авто и остановили злоумышленника. Им оказался 31-летний М.Р., которого доставили в следственную службу для дальнейших разбирательств.