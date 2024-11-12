Освободившегося из колонии сокамерники заставили купить им мобильные телефоны

Оперативниками ГУУР совместно со Службой исполнения наказаний проведены оперативно-следственные мероприятия по фактам вымогательства денежных средств в местах лишения свободы. Об этом сообщает МВД.

Фото пресс-службы МВД

Уточняется, что была получена информация: лица, осужденные и отбывающие длительный срок наказания, вымогают денежные средства у сокамерника, которого выпустили после окончания приговора. Шантажируя и угрожая, у него требовали купить сотовые телефоны для них.

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

«По требованию вымогателей мужчина должен был скачать приложения, позволяющие осуществлять моментальные платежи и переводы, а телефон зарегистрировать на свое имя. Оперативники и следствие полагают, что вполне возможно эти «вымогательства и приобретения» совершались с целью реализации преступных деяний, планов, связанных с телефонным мошенничеством.

В дальнейшем купленные телефоны были переданы родственнику одного из вымогателей. Он был задержан. В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты два сотовых телефона», — говорится в сообщении.

В милиции уточняют, что граждане А.Э. и У.С., которые подозреваются в вымогательстве, осуждены за тяжкие преступления и приговорены к максимальному сроку наказания.

В настоящее время осуществляются следственные мероприятия.