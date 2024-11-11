В Бишкеке вооруженные иностранцы забрали у мужчины 4,5 миллиона рублей

В Бишкеке правоохранители задержали двух иностранцев, совершивших вооруженное ограбление, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Уточняется, что 31 октября в центре Бишкека двое мужчин с пистолетом напали на гражданина А.Э. и отобрали у него 4,5 миллиона рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении. Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР.

Сотрудники ГУУР МВД установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались иностранные граждане 34-летний Д.Э. и 27-летний М.У., которые у себя на родине объявлены в розыск. При задержании у них изъяли 3 миллиона 686 тысяч рублей. Их водворили в СИЗО. Следствие продолжается.