В бюджете Каракола выявили финансовые нарушения на 55,9 миллиона сомов

В ходе аудита бюджета Каракола с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го выявлены финансовые нарушения на сумму 55 миллионов 929,5 тысячи сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

По результатам аудита, проведенного территориальным подразделением Счетной палаты, установлено несколько видов нарушений, включая несвоевременное перечисление средств в бюджеты, нецелевое использование бюджетных средств, а также завышение объемов строительно-монтажных работ.

Наибольшее количество нарушений связано с нецелевым использованием средств, а также с завышением стоимости и объемов выполненных строительных работ, что повлекло ущерб в размере более 28 миллионов сомов. Кроме того, выявлены нарушения в учете имущества и бухгалтерском учете, а также нарушения закона о государственных закупках.

По факту завышения объемов работ по ряду объектов Каракола материалы переданы в прокуратуру Иссык-Кульской области для дальнейшей правовой оценки. Вопросы недостачи имущества на сумму 2,6 миллиона сомов также переданы в управление ГКНБ.

По результатам аудита в аппарат полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области, мэру Каракола и городскому кенешу направлены отчеты и рекомендации для устранения выявленных нарушений.