ГКНБ задержал мужчин, незаконно переоформлявших авто для таможенной очистки

Мужчин, причастных к незаконной таможенной очистке иностранных авто, задержали сотрудники ГКНБ.

По данным спецслужб, они предоставляли персональные данные кыргызстанцев для переоформления машин.

«Во время работы по пресечению противоправной деятельности в Таможенной службе возбуждено уголовное дело по фактам использования персональных сведений кыргызстанцев и подделки документов. Установлено, что гражданин Б.Т.Д. предоставлял общегражданские паспорта кыргызстанцев иностранцам для таможенной очистки авто с последующим экспортом в страны ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Иными словами, иностранцам давали возможность оформить на граждан Кыргызстана несколько автомобилей для растаможки. При этом люди, на которых переоформляли транспорт, не знали, что стали владельцами новых машин.

Спецслужбы задержали и водворили под стражу двоих причастных лиц по факту подделки документов. В ГКНБ добавили, что следствие продолжается.