11:25
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия

ГКНБ задержал мужчин, незаконно переоформлявших авто для таможенной очистки

Мужчин, причастных к незаконной таможенной очистке иностранных авто, задержали сотрудники ГКНБ.

По данным спецслужб, они предоставляли персональные данные кыргызстанцев для переоформления машин. 

«Во время работы по пресечению противоправной деятельности в Таможенной службе возбуждено уголовное дело по фактам использования персональных сведений кыргызстанцев и подделки документов. Установлено, что гражданин Б.Т.Д. предоставлял общегражданские паспорта кыргызстанцев иностранцам для таможенной очистки авто с последующим экспортом в страны ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Иными словами, иностранцам давали возможность оформить на граждан Кыргызстана несколько автомобилей для растаможки. При этом люди, на которых переоформляли транспорт, не знали, что стали владельцами новых машин.

Спецслужбы задержали и водворили под стражу двоих причастных лиц по факту подделки документов. В ГКНБ добавили, что следствие продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304551/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Более 20 тонн одежды из Кыргызстана задержали в Тюмени — нелегальный груз
Ведомствам передали новые автомобили, произведенные в Кыргызстане
В Кыргызстан хотели ввезти фуру, нарушив таможенные правила
За полгода таможенники Кыргызстана изъяли из оборота более тонны наркотиков
Два таможенных поста на узбекско-кыргызской границе перевели на режим 24/7
В Кыргызстан пытались ввезти фуры по поддельным документам
Машины из Китая пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
В Кыргызстан пытались ввезти иномарки, подделав их госномера
Незаконно ввезенную в ЕАЭС машину выявили таможенники Кыргызстана
Электронная система «Смарт Бажы» ГТС КР вошла в топ-4 таможенных систем мира
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;милиционера напал водитель, объезжавший затор по&nbsp;тротуару В Бишкеке на милиционера напал водитель, объезжавший затор по тротуару
В&nbsp;Москве кыргызстанец избил работника АЗС, который из-за травм скончался В Москве кыргызстанец избил работника АЗС, который из-за травм скончался
Обвиняемый в&nbsp;убийстве член ОПГ Дженго пытался сбежать в&nbsp;Казахстан Обвиняемый в убийстве член ОПГ Дженго пытался сбежать в Казахстан
В&nbsp;Бишкеке пьяный водитель и&nbsp;пассажир оказали сопротивление патрульным В Бишкеке пьяный водитель и пассажир оказали сопротивление патрульным
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;главном стадионе Бишкека! Бесплатный Wi-Fi от MEGA на главном стадионе Бишкека!
MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard
Командный подход в&nbsp;лечении онкологии в&nbsp;Acıbadem Командный подход в лечении онкологии в Acıbadem
MBANK напоминает о&nbsp;важности защиты от&nbsp;мошенников MBANK напоминает о важности защиты от мошенников
10 сентября, вторник
11:12
Участникам Паралимпийских игр из Кыргызстана вручили по 500 тысяч сомов Участникам Паралимпийских игр из Кыргызстана вручили по...
11:10
ГКНБ задержал мужчин, незаконно переоформлявших авто для таможенной очистки
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября
10:57
Десятки человек погибли в секторе Газа после очередного израильского удара
10:46
VI Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Кыргызстане