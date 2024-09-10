Десятки человек погибли в секторе Газа после очередного израильского удара

В результате удара Израиля по палаточному лагерю для перемещенных палестинцев на юге сектора Газа погибли 40 человек, еще 60 получили ранения. Об этом сообщили палестинские СМИ.

По их данным, по палаточному лагерю в Хан-Юнисе в районе Аль-Маваси, объявленном гуманитарной зоной, выпустили не менее четырех ракет.

Фото Anadolu/Getty Images. Спасатели на месте удара

Гражданская служба по чрезвычайным ситуациям Газы заявила, что в результате попадания ракет загорелись 20 палаток и образовались воронки глубиной до 9 метров.

По словам представителя гражданской обороны Газы Махмуда Бассала, палестинцы, проживающие в этом районе, не предупреждены заранее. Он заметил, что в результате ударов целые семьи оказались погребены под горами песка.

Отмечается, что точное число жертв, среди которых есть женщины и дети, пока не известно.

Тем временем армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по значительному числу боевиков палестинского движения ХАМАС, которые якобы действовали в командно-контрольном центре, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.

«Перед нанесением удара предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные средства», — заявили военные.

Фото Anadolu/Getty Images. Пострадавших доставляют в больницу Хан-Юниса

Между тем палестинское движение ХАМАС утверждает, что их боевиков не было в гуманитарной зоне Аль-Маваси близ Хан-Юниса.

«Это явная ложь, направленная на оправдание этих отвратительных преступлений. Сопротивление несколько раз отрицало, что кто-либо из его членов присутствует среди скоплений мирных жителей или использует эти места в военных целях», — говорится в заявлении ХАМАС.