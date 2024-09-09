В Бишкеке 18-летний скутерист врезался в легковушку. У него сломана нога

В Бишкеке в результате столкновения мопеда и легковушки с сотрясением мозга и переломом ноги госпитализирован 18-летний скутерист, сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

ДТП произошло 8 сентября. Автомобиль Hyundai Sonata заезжал с улицы 7 Апреля на улицу Суворова задним ходом, и в этот момент в него врезался скутер.

В результате столкновения 18-летний скутерист госпитализирован с сотрясением мозга и переломом правой ноги. Транспортные средства водворены на штрафстоянку.

Собранные материалы переданы в следственную службу для дальнейших разбирательств.