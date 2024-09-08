В Москве кыргызстанец избил работника АЗС, который из-за травм скончался

В Москве в районе Лефортово на одной из автозаправочных станций произошел конфликт между работником АЗС и гражданином Кыргызстана.

По данным Следственного комитета России, кыргызстанец находился в алкогольном опьянении.

В результате инцидента мужчина нанес 65-летнему работнику АЗС телесные повреждения, от которых тот скончался.

Подозреваемый скрылся, однако, как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, был оперативно задержан сотрудниками полиции.

«Московские полицейские в кратчайшие сроки задержали иностранца, который подозревается в причинении смертельных травм сотруднику АЗС на юго-востоке столицы», — написала она в своем Telegram-канале.

«В средствах массовой информации отмечается, что 6 сентября 2024 года в утреннее время на автозаправочную станцию, расположенную в Москве, прибыл уроженец Киргизии, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта с 65-летним работником АЗС иностранец нанес ему телесные повреждения, от которых мужчина скончался.

Следственными органами ГСУ СК России по Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ. Подозреваемый задержан.

Председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Москве А.А. Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Известно, что кыргызстанцу 28 лет. Ему также инкриминируется нарушение миграционного законодательства России.