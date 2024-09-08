Незаконные ввоз и сборку праворульных автомашин выявили таможенники

Сотрудники Таможенной службы выявили факт незаконного ввоза автомобилей в Кыргызстан.

Уточняется, что работники Главного управления по борьбе с контрабандой при ведомстве совместно с сотрудниками ГКНБ провели проверку.

Фото Таможенной службы

Отмечается, что на одном из складов обнаружены машины Toyota Camry, Honda Stepwgn и Toyota Alphard. Они были без государственных номерных знаков.

По данным Таможенной службы, авто ввезены на территорию КР под видом бывших в употреблении автозапчастей из третьих государств. Потом их использовали для сборки полноценных автомобилей для дальнейшей эксплуатации.

Напомним, согласно Закону «О дорожном движении в Кыргызской Республике», ввоз транспортного средства с правосторонним расположением рулевого управления для регистрации, допуска к эксплуатации и участия в дорожном движении на территории страны запрещен.

Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру.